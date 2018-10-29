У ЦАР вимагають вивести з країни найманців РФ

Лідер бойовиків одного з мусульманських повстанських угруповань, раніше відомих під назвою "Селек", Абдулайє Іссен дав військам Центральноафриканської республіки (ЦАР) 48 годин, щоб залишити контрольовані ними території. Іcсен зажадав також вивести з території країни російських найманців.

Про це повідомили місцеві ЗМІ 27 жовтня, передає УНН.

Зазначається, що днем раніше голова національної асамблеї ЦАР Абду Карім Мекасуа був відсторонений від посади. Іссен назвав такий крок незаконним. У своїй заяві лідер бойовиків звинуватив президента країни Фостен-Арканжу Туадеру в змові, здійсненій за підтримки "найманців з Росії".

Повстанці вимагають від Росії "докладно роз'яснити, якою є роль цих найманців, наближених до Кремля, і справжня мета їхньої присутності в країні", цитує заяву видання "МБХ медіа".

ЗМІ зазначають, що ультиматум стосується у тому числі російських військ.

У російському МЗС назвали інформацію про ультиматум "фейком".