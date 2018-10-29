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У Північній Кароліні сталася стрілянина в школі, є жертва

29 жовтня, 2018 - 21:52
Фото: My Statesman

У середній школі міста Метьюз в американському штаті Північна Кароліна 29 жовтня сталася стрілянина, внаслідок якої загинув один школяр.

Про це повідомляє AP.

Як пише видання, стріляли двоє учнів. В результаті інциденту один з них отримав поранення і в критичному стані був госпіталізований. Як пізніше повідомили в поліції, від отриманих травм він помер у лікарні.

Відомо, що іншого школяра, якого підозрюють у стрілянині у навчальному закладі, затримали. Про мотиви перестрілки поки нічого не повідомляється.

Джерело: День

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