У Північній Кароліні сталася стрілянина в школі, є жертва

У середній школі міста Метьюз в американському штаті Північна Кароліна 29 жовтня сталася стрілянина, внаслідок якої загинув один школяр.

Про це повідомляє AP.

Як пише видання, стріляли двоє учнів. В результаті інциденту один з них отримав поранення і в критичному стані був госпіталізований. Як пізніше повідомили в поліції, від отриманих травм він помер у лікарні.

Відомо, що іншого школяра, якого підозрюють у стрілянині у навчальному закладі, затримали. Про мотиви перестрілки поки нічого не повідомляється.