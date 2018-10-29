У Польщі занепокоєні через зменшення кількості працівників з України

Польські роботодавці занепокоєні потенційним відпливом українців на західні ринки праці, частина українських заробітчан вже зараз переорієнтовується на Чехію чи Словаччину.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Rzeczpospolita.

Як зазначається, кількість українців, які платять страхові внески у Польщі, у третьому кварталі цього року зросла до 426 тисяч. Загалом же, за різними підрахунками, у Польщі в даний час працює понад мільйон українців.

"Іноземці і надалі будуть підтримкою для національного ринку праці, однак міграційний потенціал України вичерпується" - стверджують аналітики PKO BP.

Також, зазначає видання, існує можливість відпливу українців до Німеччини.

"Можливо, вже на початку наступного року наші західні сусіди відкриють ширше свій ринок праці для працівників з-за меж ЄС" - зазначає газет.

Згідно з дослідженням Work Service, з Польщі до Німеччини у такому разі можуть виїхати одразу 59% українських заробітчан.

"Це величезна загроза для польської економіки. Протягом двох-трьох місяців брак кадрів зріс би зі 165 тисяч до півмільйона вакансій" - каже президент компанії з працевлаштування Personnel Service Кшиштоф Інгльот.

"Працівників з України вже зараз переманюють від нас Чехія, Словаччина та Угорщина. Ці країни полегшили умови працевлаштування, пропонують кращі умови праці" - стверджує він.

"Заробітна плата в будівництві різко зростає, робочих рук не вистачає. У 2019 році все тільки погіршиться, тому що українці вирушать на Захід", - побоюється Лешек Голонбєцький, президент компанії Unibep.