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У Шанхаї збудують фабрику, де роботів виготовлятимуть самі роботи

29 жовтня, 2018 - 17:28
Фото rubryka.com

Швейцарська технологічна компанія ABB в 2020 році побудує у Шанхаї фабрику, на якій роботи вироблятимуть роботів.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає rubryka.com.

Інвестиції в проект складуть $150 млн. Планується, що на фабриці машини будуть виробляти роботів для китайських компаній, які працюють в сферах автомобілебудування та електроніки.

На початковому етапі це будуть передусім роботи-збирачі.

Стежити за роботою машин будуть люди. Скільки саме людей буде працювати на виробництві, не повідомляється.

У повідомленні ABB йдеться, що компанія побудує поруч з фабрикою дослідний центр, співробітники якого стануть займатися вивченням штучного інтелекту і робототехніки.

Джерело: День

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