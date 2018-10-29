У Шанхаї збудують фабрику, де роботів виготовлятимуть самі роботи

Швейцарська технологічна компанія ABB в 2020 році побудує у Шанхаї фабрику, на якій роботи вироблятимуть роботів.

Про це йдеться у повідомленні компанії, передає rubryka.com.

Інвестиції в проект складуть $150 млн. Планується, що на фабриці машини будуть виробляти роботів для китайських компаній, які працюють в сферах автомобілебудування та електроніки.

На початковому етапі це будуть передусім роботи-збирачі.

Стежити за роботою машин будуть люди. Скільки саме людей буде працювати на виробництві, не повідомляється.

У повідомленні ABB йдеться, що компанія побудує поруч з фабрикою дослідний центр, співробітники якого стануть займатися вивченням штучного інтелекту і робототехніки.