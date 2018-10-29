У Туреччині відкрили найбільший у світі аеропорт (відео)

У Стамбулі в понеділок проходить урочиста церемонія відкриття нового аеропорту, будівництво якого тривало 10 років.

Аеропорт відкриває президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Anadolu.

Офіційна назва повітряної гавані - Аеропорт Стамбула, він став найбільшим аеропортом в світі і зможе обслуговувати до 200 мільйонів пасажирів на рік, що вдвічі більше трафіку в найбільшому в світі аеропорту в американській Атланті.

Сьогодні відкривається перша частина аеропорту. За словами Ердогана, аеропорт буде продовжувати розростатися протягом наступного десятиліття, поки всі етапи не будуть завершені до 2028 року.

Перший час він буде обслуговувати лише кілька напрямків: три внутрішніх маршрути в Анкару, Ізмір та Анталью і один міжнародний в Баку, літати по яким буде Turkish Airlines.

Велике перенесення рейсів, яке планувалося на 30-31 жовтня, тепер, за даними керівництва аеропорту, відбудеться напередодні Нового року - 31 грудня.

В рамках першої черги будівельники звели термінал площею 1,4 млн квадратних метрів і аеродромну інфраструктуру з двома злітно-посадковими смугами, 114 контактними стоянками з використанням телетрапів і 257 віддаленими стоянками.

Ердоган повідомив, що після того, як будуть введені в дію всі етапи Аеропорту Стамбула, Міжнародний аеропорт Ататюрка закриється для комерційних рейсів, але збереже за собою статус повітряної гавані. Аеропорт імені Ататюрка минулого року прийняв 64 мільйони пасажирів.