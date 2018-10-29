У Варшаві делегація на чолі з Меркель візьме участь у міжурядових консультаціях

Німецька делегація на чолі з канцлером Ангелою Меркель 2 листопада в столиці Польщі Варшаві візьме участь у міжурядових консультаціях.

Про це заявила в п'ятницю представник федерального уряду Ульріке Деммер, повідомляє Укрінформ.

"Канцлер Ангела Меркель вирушить до Варшави 2 листопада і візьме участь у 15-х німецько-польських міжурядових консультаціях. У поїздці канцлера супроводжують багато членів Кабінету міністрів, а також деякі державні секретарі", - сказала Деммер.

На уточнююче запитання журналістів, чи обговорюватиметься тема газопроводу "Північний потік-2" - їй було складно відповісти, проте вона підкреслила, що позиція федерального уряду з цього питання залишається незмінною. "Мова йде, насамперед, про економічний проект. Водночас, інтересам Німеччини та інших країн ЄС відповідає те, щоб Україна продовжувала грати роль транзитної країни для російського газу. Федеральний уряд вітає переговори, що проходять нині між ЄС, Росією і Україною з питання використання української ГТС", - сказала Деммер.

Відомо, що Меркель у Варшаві проведе переговори з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, паралельно пройдуть двосторонні переговори між міністрами двох урядів. Серед тем консультацій - багаточисельні проекти двосторонньої співпраці, європейські питання, а також питання зовнішньої політики і безпеки.

Як повідомляв Укрінформ, минулого вівторка в Берліні з візитом президент Польщі Анджей Дуда. Після переговорів з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром він заявив, що проект "Північний потік-2" "не має бути реалізований", оскільки призведе до порушення енергетичного балансу, створить загрозу енергетичній безпеці ряду центрально- і східноєвропейських країн і підсилить домінуюче становище одного постачальника.