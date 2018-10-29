У ЄС вирішують, чи потрібен "зимовий" та "літній" час

В австрійському Граці проходить неформальна зустріч міністрів транспорту країн ЄС, де, зокрема, обговорюють скасування переведення годинників та узгодження позицій, в якому часі – "літньому" чи "зимовому" – залишатися.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми хочемо знайти компроміс. Власне, більшість має застереження щодо зміни системи у 2019 році", - заявив перед початком зустрічі міністр транспорту головуючої в Раді ЄС Австрії Норберт Хофер.

Нагадаємо, що рівень забруднення повітря в Європі перевищує норми ЄС та ВООЗ.