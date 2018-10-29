Україна та Сінгапур домовились про спеціальну співпрацю підрозділів кіберполіції

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч з міністром внутрішніх справ Сінгапуру К.Шанмугамом.

Про це Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав у своєму офіційному акаунті в Тwitter в понеділок вранці.

“Обговорили спільні гібридні загрози у сучасному світі. Домовились про спеціальну співпрацю підрозділів кіберполіції. Адекватно реагуємо на виклики кіберзлочинності”, - йдеться у повідомленні.

Арсен Аваков також зустрівся з віце-прем'єром з питань нацбезпеки Сінгапуру, з яким погодив прямі контакти між кіберполіцейськими.

Про це голова МВС України також написав на своїй сторінці у Тwitter.

“Нас особливо цікавить боротьба із фінансовим шахрайством з криптовалютами. Їх - наш досвід у протистоянні ззовнішнім гібридним загрозам. Порозумілися!”, - повідомив Аваков.