Українські ветерани вибороли 8 медалей у Марафоні морської піхоти США

У Вашингтоні українська команда з 8 ветеранів бойових дій взяла участь у 43-му марафоні Морської піхоти США.

Про це повідомляє Посольство України в США на офіційній сторінці у Facebook.

Співробітники Посольства та українська громада традиційно прийшли на марафон, щоб підтримати та повболівати за українських героїв.

Вже втретє представляючи Україну на одній з найбільших військово-спортивних подій США, наші воїни подолали 10 та 42 км забігу, виборовши 8 медалей.

Серед учасників:

• Попов Руслан Олегович, ветеран, дистанція 42 км;

• Ушарук Богдан Миколайович, ветеран, дистанція 42;

• Попруженко Олександр Сергійович, ветеран, дистанція 42 км, втратив зір;

• Дарморос Олександр Леонтійович, військовослужбовець Збройних сил України, дистанція 10 км, має ампутацію та втратив зір;

• Чайка Павло Миколайович, військовослужбовець Збройних сил України, дистанція, 42 км;

• Бондарчук Андрій Анатолійович, військовослужбовець Національної гвардії України, дистанція 10 км;

• Полтавець Дмитро В’ячеславович, військовослужбовець Національної гвардії України, дистанція 10 км;

• Попруженко Власта, дружина ветерана.

У 43-му марафоні Морської піхоти США також взяли участь 2 співробітника Посольства України.

Результати та нагороди не є головною метою міжнародного спортивного заходу, головна мета – це реабілітація учасників бойових дій та спілкування між ветеранами різних країн. Як зазначили самі ветерани, своєю участю кожен член української команди хоче довести, що й після бойових дій готовий представляти Україну на міжнародних спортивних майданчиках та, не дивлячись на травми та поранення, показувати достойні результати.

“Разом із супроводом українці отримали 12 медалей. І ці медалі – це відзнака мужності, сили та героїзму наших військових, які попри тяжкі поранення не втратили сили духу, не зламалися. Вони – приклад для кожного з нас. Пишаємося вами!”, - написав Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.