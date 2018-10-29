Український консул відвідав у РФ політв'язня Коломійця

Українського політичного в'язня, учасника Революції гідності Андрія Коломійця 26 жовтня відвідав в колонії Краснодарського Краю український консул Тарас Малишевський.

Про це Кримській правозахисній групі повідомила дружина українця Галина Коломієць, передає Кримська правозахисна група.

«Консул морально підтримав Андрія, вони довго розмовляли, більше години. Консул цікавився його станом здоров'я, питав, яка потрібна допомога. Після цього спілкування Андрію стало набагато легше. Він підбадьорився», - розповіла Коломієць.

«Консул морально підтримав Андрія, вони довго розмовляли, більше години. Консул цікавився його станом здоров'я, питав, яка потрібна допомога. Після цього спілкування Андрію стало набагато легше. Він піднісся духом», - розповіла Коломієць.

Вона зазначила, що зустріч її чоловіка з консулом проходила під відеокамерами і в присутності кількох працівників колонії. Коломієць вдячний всім небайдужим людям, які борються за його звільнення і всіх українських політв'язнів, які опинилися в російських і кримських в'язницях.

Дружина Коломійця також повідомила, що її чоловік давно не отримує листів. Вона просить не забувати Андрія, підтримувати його (Адреса колонії: 350039 Росія, Краснодарський край, м.Краснодар, вул. Калініна, 58. Коломієць Андрій.)

Раніше повідомлялося, що за два роки перебування в колонії № 14 Краснодарського краю Коломійця чотири рази поміщали в штрафний ізолятор за різними формальними причинами, що негативно позначилося на його здоров'ї. Незважаючи на молодий вік, після перенесених тортур Коломієць має хронічні захворювання. Крім псоріазу його мучать головні болі, підвищений тиск, кришаться і болять зуби.

У червні 2016 року українського активіста євромайдану Андрія Коломійця (жителя Київської області, 1993 року народження) засудили в анексованому Криму до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Його затримали в російській Кабардино-Балкарії в травні 2015 року за підозрою в зберіганні наркотиків, привезли до Криму і обвинуватили в замаху на вбивство двох кримських співробітників спецпідрозділу «Беркут». За словами адвоката Коломійця, з доказів обвинувачення є тільки дві чорно-білі фотографії нібито обгорілої форми силовиків.

Правозахисники заявили, що справа повністю сфабрикована і політично мотивована. Генпрокуратура України спростувала участь українця Андрія Коломійця в атаках на «Беркут».

У квітні 2017 року Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає Коломійця політв'язнем і вимагає його негайного звільнення, повідомляють «Крим.Реалії».