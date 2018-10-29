В Індонезії розбився пасажирський Boeing 737

Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Lion Air розбився після вильоту з аеропорту Джакарти (Індонезія)

Про це повідомляє Reuters.

Літак зник із радарів через 13 хвилин після зльоту.

Як повідомляється, літак Boeing 737, що виконував рейс JT-610 з Джакарти в індонезійське місто Панкалпінанг на острові Банка злетів о 6:20 за місцевим часом (1:20 за Києвом) і зник о 6:33.

На борту літака могло перебувати щонайменше 188 осіб разом з екіпажем.

Прес-секретар перевізника Lion Air, Юсуф Латіф, підтвердив, що літак впав у море.