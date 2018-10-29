В Україну прибула перша за 10 років офіційна торгова місія США

В Україну прибула офіційна торгова місія США, яка складається з дванадцяти компаній, що представляють американське сільське господарство, енергетику, інфраструктуру та IТ-сектор.

Представники компаній прибули в Україну для пошуку нових можливостей для інвестування, повідомив перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, передає Радіо Свобода.

«Вони (американські інвестори — ред.) зробили позитивний меседж щодо інвестування в Україну. Було чітко сказано у виступах їх (компаній, – ред.) представників, що настав час проводити системні інвестиції в Україну», – сказав Кубів.

Він висловив сподівання, що американський бізнес зацікавиться не тільки можливостями щодо відкриття нових компаній в Україні, а й також візьме участь у процесі приватизації державних підприємств.

Як заявила посол США в Україні Марі Йованович, ця місія є першою за останні десять років, і це підтверджує поліпшення взаємин двох країн.

За результатами опитування іноземних інвесторів, яке щороку проводять Європейська бізнес-асоціація, Dragon Capital та Центр економічних стратегій, основними перешкодами для приходу іноземних інвестицій до України є поширення корупції в Україні, недовіра до судової системи, нестабільна фінансова система, монополізація та олігархізація ринків.

Наразі річний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну Європейська бізнес-асоціація оцінює в 1,5 мільярди доларів.

При цьому 35% опитаних інвесторів готові вкладати кошти в Україну після парламентських виборів, 28 – після президентських, 25% – до виборів.