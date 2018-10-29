Вчені довели, що пластикові пляшки "залишають слід" у людському організмі

Австрійські вчені дослідили кал восьми осіб з різних континентів, які пили воду з пластикових пляшок та вживали продукти з упаковок.

Про це передає rubryka.com.

“Серед осіб, що взяли участь у дослідженні, – люди віком від 33 до 65 років, які проживають на різних континентах і не знають одне одного. Впродовж тижня усі вони вели щоденники харчування. Усі учасники вживали їжу, упаковану в пластик, або пили напої з пластикових пляшок. Кілька учасників вживали рибу або морепродукти, жоден з них не був суворим вегетаріанцем.” – йдеться у повідомленні.

У березні поточного року Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила, що на даний час немає доказів впливу на здоров’я людини мікропластику у воді з пляшок. Перед тим результати міжнародного дослідження, опублікованого Orb Media (громадською журналістською мережею з центром у Вашингтоні) спільно з Deutsche Welle, показали, що бутильована питна вода забруднюється мікропластиком від самих пляшок.