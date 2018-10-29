За добу позиції ООС обстрілювали 19 разів, один військовий поранений

Упродовж минулої доби ситуація у зоні ООС була напруженою, проте цілком контрольованою.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони на офіційному сайті.

“Противник 19 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі тричі - з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Противник здійснював обстрілипозицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Авдіївка, Піски, Мар’їнка, Славне, Тарамчук, Березове, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине”, - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Донецькому – біля Луганського, на Маріупольському напрямку – в районі населеного пункту Гнутове противник застосовував міномети. В першому випадку це була зброя калібру 120, а в інших – 82 мм.

Упродовж минулої доби один військовослужбовець Об’єднаних сил був поранений.

Увесь вогонь, крім одного випадку, російські окупаційні війська сконцентрували на двох напрямках. Найчастіше ворог відкривав вогонь на Приазов'ї, трохи менше обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Для обстрілів окупанти переважно використовували гранатомети та великокаліберні кулемети.

Підрозділи Об'єднаних сил діяли адекватно ситуації.

За даними розвідки, 28 жовтня трьох окупантів було знищено, ще шістьох - поранено.

Від початку поточної доби противник вогонь по позиціях Об'єднаних сил не відкривав.