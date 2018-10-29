ЗСУ отримали перші новітні БТР-4 "Буцефал"

Українська армія отримала перші сім одиниць новітніх бронетранспортерів українського виробництва.

Про це передає Укроборонпром.

“Харківське конструкторське бюро ім. Морозова” передало українському війську перші сім БТР-4, виготовлених з нової вітчизняної броні”, – йдеться у повідомленні.

За своїми характеристиками ця спецсталь відповідає світовим стандартам. Корпуси для БТР-4 виготовлені на Лозівському ковальсько-механічному заводі.

На сьогодні, у виробництві знаходяться близько 40 таких корпусів, які стануть основою для нових БТР-4.