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Григорій Квітка-Основ'яненко, український драматург, прозаїк, журналіст і культурно-громадський діяч

Атака бойовиків у Єгипті: Кількість жертв зросла до 310 людей

29 листопада, 2017 - 18:28
Фото Reuters

Кількість загиблих внаслідок теракту в мечеті на Синайському півострові в Єгипті зросла до 310 осіб.

Про це повідомляє Al Masry Al Youm.

"В Управлінні охорони здоров'я в північному Синаї повідомили, що число загиблих в наслідок інциденту в мечеті Ер-Рауда зросла до 310 після смерті Ібрагіма Ганнама, одного з постраждалих в результаті інцидент. Він проходив лікування у лікарні", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, 16 постраждалих вже отримали лікування, один з них загинув. Чотири людини були переведені до спеціалізованих клінік, ще три людини виписані з лікарні і їх життю нічого не загрожує. Вісім постраждалих досі перебувають у загальних лікарнях, троє з них - у важкому стані.

Нагадаємо, що Єгипет проводить антитерористичну операцію після нападу на мечеть.

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