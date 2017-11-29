Атака бойовиків у Єгипті: Кількість жертв зросла до 310 людей

Кількість загиблих внаслідок теракту в мечеті на Синайському півострові в Єгипті зросла до 310 осіб.

Про це повідомляє Al Masry Al Youm.

"В Управлінні охорони здоров'я в північному Синаї повідомили, що число загиблих в наслідок інциденту в мечеті Ер-Рауда зросла до 310 після смерті Ібрагіма Ганнама, одного з постраждалих в результаті інцидент. Він проходив лікування у лікарні", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, 16 постраждалих вже отримали лікування, один з них загинув. Чотири людини були переведені до спеціалізованих клінік, ще три людини виписані з лікарні і їх життю нічого не загрожує. Вісім постраждалих досі перебувають у загальних лікарнях, троє з них - у важкому стані.

Нагадаємо, що Єгипет проводить антитерористичну операцію після нападу на мечеть.