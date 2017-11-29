Бюджет-2018 передбачає фінансування інновацій, - Гройсман

У бюджеті України 2018 року передбачено створення фонду підтримки інновацій. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на міжнародному саміті мерів, передає УНН.

"Що стосується політики уряду: ми в цьому році уже створили раду розвитку інновацій", - нагадав Гройсман.

Він зазначив, що створення ради означає, що уряд буде напрацьовувати механізми підтримки розвитку інновацій.

"Друга позиція – в бюджеті 2018 року ми вже створюємо фонд підтримки інновацій, інноваційних рішень, які можуть слугувати двигуном позитивних змін в країні", - повідомив прем’єр.