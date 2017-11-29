Cенат Австралії ухвалив заяву з нагоди 85-ої річниці Голодомору

Верхня палата австралійського парламенту прийняла заяву до 85-ої річниці Голодомору 1932-33 років в Україні.

Про це повідомила автор документу сенатор Катріна Білик на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні моя заява з нагоди 85-ої річниці Голодомору 1932-33 років в Україні знайшла схвалення сенату", - відмітила вона.

У заяві австралійський сенат засудив дії сталінського режиму, спрямовані на знищення національних, культурних і релігійних прав українців, а також нагадав, що в результаті свідомих дій цього режиму в 1932-33 роках майже 7 млн українців померли від голоду.

Крім того, Сенат визнав важливість того, щоб пам'ятати про ці страшні події, щоб запобігти таким злочинам проти людства в майбутньому. Сенат закликав ушанувати пам'ять тих, хто загинув під час Голодомору, а також засвідчити свою повагу і підтримку австралійським українцям, які пережили цю страшну трагедію і розповіли про неї.

"Приєднатися до українського співтовариства Австралії і світової спільноти у вшановуванні цих трагічних подій у рамках кампанії "Україна - пам'ятає, світ - визнає", - говориться в заяві.

Союз українських організацій Австралії і посольство України в Австралії привітали прийняття цієї заяви і подякували сенатору Білик за підняття такого важливого для українців всього світу питання в стінах австралійського сенату.