"ДНК" стала кращою книгою премії "Еспресо.Вибір читачів"

"ДНК" стала найкращою книгою для дорослих у книжковому конкурсі "Еспресо. Вибір читачів".

Над виданням працював цілий колектив авторів - Сергій Жадан, Максим Кідрук, Фоззі (Олександр Сидоренко), Ірєна Карпа, Юрій Винничук, Андрій Кокотюха, Володимир Рафєєнко.

“Книга “ДНК” - це сім історій, пов’язаних між собою. Сім історій, сім поколінь однієї вигаданої української родини з початку 20 століття до середини 21 століття. Жадан взяв початок 20 століття, а я початок 70-х років, тому що хотів розповісти історію ядерного вибуду, який відбувся в Харківській області”, - розповідає Фоззі (Олександр Сидоренко).

Важливо зауважити, що книжки оцінювались не лише за змістом, а й за оформленням. Тому тут необхідно завдячувати видавництвам, які регулярно слідкують за світовими книжковими трендами. За словами Івана Лопатченка, представника видавництва “Клуб Сімейного Дозвілля”, при створенні книг орієнтуються на сучасні світові тренди, адже прогресивні українці та молоді активніше на них реагують.

Видавці та автори із задоволенням беруть участь в конкурсах, адже вони сприяють розвитку ринку та породжують здорову конкуренцію.

“Премії - це стимул авторам писати краще, а видавцям пробувати видавати навіть незнані імена в надії на те, що премія зробить їх більш відомими”, - говорить Ігор Зарудько, креативний директор видавництва “Vivat”.

Усього за перемогу в конкурсі “Еспресо. Вибір читачів” змагалися чотири книги:

“Баборня” Мирослава Лаюка ("Видавництво Старого Лева"),

“Земля загублених, або маленькі страшні казки” Катерини Калитко ("Видавництво Старого Лева"),

“ДНК”, написана колективом авторів (С. Жадан, М. Кідрук, Фоззі, І. Карпа, Ю. Винничук, А. Кокотюха, В. Рафєєнко) (Вид-во "Клуб Сімейного Дозвілля")

“Точка нуль” Артема Чеха (Вид-во "Vivat").

Нагадаємо, книжкова премія “Еспресо. Вибір читачів” заснована телеканалом “Еспресо”. Її презентація відбулась в травні 2017 року в рамках Книжкового Арсеналу в Києві. Впродовж червня за пропозиціями видавництв був сформований список з понад ста книг. Далі над виданнями працювали дві групи експертів – окремо в номінаціях доросла та дитяча література.

Другий етап премії “Еспресо. Вибір читачів” завершився в серпні. Експертне журі визначило книжки, які перешли до 3-го етапу конкурсу. Переможців визначали читачі у бібліотеках по всій Україні.

Переглянути церемонію нагородження переможців можна тут.