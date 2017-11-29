"Електроважмаш" збільшив прибуток на тлі судових баталій

На цьому тлі загострюється боротьба за крісло керівника одного з лідерів українського машинобудування.

В українських ЗМІ з'явилася нова порція компромату, в якому в.о. директора харківського заводу «Електроважмаш» Дмитра Костюка звинувачують у зниженні показників підприємства, які були досягнуті за його попереднього керівника Володимира Глушакова.

У 2015 році рішенням міністра економіки Глушаков був звільнений зі своєї посади, після чого підприємство очолив його заступник Дмитро Костюк. Як заявляє журналістам Дмитро Костюк, занепокоєння попереднього керівника долею підприємства безпідставні. У заводу зараз непогані перспективи. Портфель замовлень становить понад 3 млрд грн і в перспективі буде збільшений ще на 2 млрд гривень. Зарплата працівників підвищена в середньому на 38%.

- Дійсно, після 2014 року свого часу на заводі спостерігався спад, - розповідає в.о. директора «Електроважмашу» Дмитро Костюк. - Ми втратили ринок Росії, і його довелося компенсувати новими замовленнями. Зараз цей спад, який стався з об'єктивних причин - через розрив загальнодержавних зв'язків між Україною і Росією, нам вдалося загалом компенсувати. Підприємство стабільно нарощує випуск продукції і освоює нові ринки збуту.

Але перед кожним новим судовим засіданням про поновлення колишнього директора на посаді спостерігається певна закономірність: я дізнаюся про себе багато нового, - розповідає Дмитро Костюк. (Посміхається. - Авт.).

Попри сварки між командами старого і нового керівника завод, як і раніше, користується гарною репутацією в Харкові і в Україні. На ньому, зокрема, побував голова уряду України Володимир Гройсман, тут також часто бувають міністри і делегації з інших країн.

- Ми приймаємо керівництво країни, потенційних і поточних замовників, нам є що показати, і для ефективної співпраці це просто необхідно. З делегацією «Укргідроенерго», наприклад, ми змогли обговорити масу питань, і це дає впевненість, що виконання контрактів буде максимально комфортним для обох сторін, - розповідає Дмитро Костюк.

Нещодавно підприємство підписало контракти з «Укргідроенерго» на реконструкцію ще двох гідроелектростанцій - Середньодніпровської і ДніпроГЕС-2, - пояснює Дмитро Костюк.

Крім внутрішнього ринку України, зараз активно освоюємо ринок Індії. Почали з невеликого замовлення для Бангладеш, незабаром після відвантаження нам вдалося отримати замовлення для бенгальської ТЕС «Сіддірганч» на розробку і постачання турбогенератора потужністю 200 МВт. Тобто цей регіон поступово для нас відкривається попри те, що є одним із найскладніших.

Крім того, є досить великий потенціал у співпраці з Азербайджаном, стверджує керівник «Електроважмашу».

У жовтні поточного року в Баку відбулося засідання азербайджансько-української міжурядової комісії з економічного співробітництва, в якій ми взяли участь спільно з першим віце-прем'єром - міністром економічного розвитку і торгівлі України Степаном Кубівим. Зараз ми на стадії підписання угоди, яка відкриє нові можливості для співпраці. Вважаю, що це хороший економічний важіль. Тим більше що Україна є одним з основних торговельно-економічних партнерів Азербайджану.

У перспективі виготовлення обладнання для нових і модернізації чинних блоків АЕС, ТЕС і ГЕС в Індії, Бангладеш, Узбекистані, Казахстані, а також виготовлення і постачання устаткування для українських ТЕС, ТЕЦ компаній ДТЕК і «Центренерго».

У перспективі у харківського «Електроважмашу» - також виготовлення і постачання устаткування для будівництва нових і модернізації існуючих блоків АЕС України, а також комплексна модернізація блоків АЕС Індії.