Епідемії грипу в Україні немає, - МОЗ

За минулий тиждень у жодній з областей України епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ не перевищений. З початку сезону щеплення проти грипу зробили 112 213 осіб.

Про це повідомляє сайт МОЗ.

"На 47 тижні епідемічного сезону, з 20 до 26 листопада 2017, активність грипу в регіонах України залишається низькою. На ГРВІ захворіло 182 243 людини, що типово для цієї пори року, проте більше минулого тижня на 7,2%. Досліджено 84 зразки матеріалів у пацієнтів із підозрою на грип: в п'яти випадках визначено РНК віруси грипу типу А та в одному випадку – типу В. У жодній з областей України епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ не перевищений", - йдеться у повідомленні.

Локальний підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається лише в Рівненській та Херсонській областях. Смертей через ускладнення від грипу цього тижня не зафіксовано.