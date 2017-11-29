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Григорій Квітка-Основ'яненко, український драматург, прозаїк, журналіст і культурно-громадський діяч

Епідемії грипу в Україні немає, - МОЗ

29 листопада, 2017 - 22:48
Фото з архіву "Дня"

За минулий тиждень у жодній з областей України епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ не перевищений. З початку сезону щеплення проти грипу зробили 112 213 осіб.

Про це повідомляє сайт МОЗ.

"На 47 тижні епідемічного сезону, з 20 до 26 листопада 2017, активність грипу в регіонах України залишається низькою. На ГРВІ захворіло 182 243 людини, що типово для цієї пори року, проте більше минулого тижня на 7,2%. Досліджено 84 зразки матеріалів у пацієнтів із підозрою на грип: в п'яти випадках визначено РНК віруси грипу типу А  та в одному випадку – типу В. У жодній з областей України епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ не перевищений", - йдеться у повідомленні.

Локальний підйом захворюваності на ГРВІ спостерігається лише в Рівненській та Херсонській областях. Смертей через ускладнення від грипу цього тижня не зафіксовано.

Джерело: День
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