Генасамблея ПАЧЕС ухвалила декларацію з урахуванням поправки від України

Генеральна асамблея Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва, що проводить пленарне засідання в Україні, ухвалила Декларацію з нагоди 25-ї річниці ПАЧЕС.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

У декларації під час голосування було враховано поправку, внесену делегацією України (п.21).

Віце-президент ПАЧЕС, керівник української делегації Людмила Денісова привітала учасників засідання з перемогою. "Вітаю з перемогою! Наші зусилля щодо відновлення територіальної цілісності підтримали більшість національних делегацій ПАЧЕС", - заявила вона.

Зокрема, у документі наголошується, що конфлікти у Чорноморському регіоні мають вирішуватись на підставі повної поваги до територіальної цілісності, незалежності та суверенітету держав-членів ОЧЕС.

"Заявляємо, що необхідно сприяти відновленню територіальної цілісності держав ЧЕС, визнаних міжнародними організаціями, такими як ООН, ОБСЄ, ПАРЄ, ЄП, як незаконно анексованих", - йдеться у поправці делегації України до Декларації.