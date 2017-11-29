Кулеба: Крим та Донбас зникли з поля зору комісара РЄ з прав людини

Права людини в Криму та на Донбасі зникли з поля зору комісара Ради Європи з прав людини Нілса Мужнієкса.
Про це за результатами оприлюднення звіту комісара РЄ з прав людини за третій квартал 2017 року, написав у Тwitter постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.
"Обговорили на Комітеті міністрів Ради Європи звіт комісара РЄ за третій квартал 2017. Довелося відійти від дипломатії і назвати речі своїми іменами: права людини в Криму та на Донбасі зникли з поля зору комісара", - написав Кулеба.
На його переконання, такий підхід є неприпустимим.
"Це факт і це тотально неприпустимо", - зазначив Кулеба.
Обговорили на Комітеті міністрів Ради Європи звіт @CommissionerHR за третій квартал 2017. Довелося відійти від дипломатії і назвати речі своїми іменами: права людини в Криму та на Донбасі зникли з поля зору Комісара. Це факт і це тотально неприпустимо.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 29, 2017