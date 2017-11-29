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Кулеба: Крим та Донбас зникли з поля зору комісара РЄ з прав людини

29 листопада, 2017 - 22:05
Фото з Facebook Dmytro Kuleba

Права людини в Криму та на Донбасі зникли з поля зору комісара Ради Європи з прав людини Нілса Мужнієкса.

Про це за результатами оприлюднення звіту комісара РЄ з прав людини за третій квартал 2017 року, написав у Тwitter постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Обговорили на Комітеті міністрів Ради Європи звіт комісара РЄ за третій квартал 2017. Довелося відійти від дипломатії і назвати речі своїми іменами: права людини в Криму та на Донбасі зникли з поля зору комісара", - написав Кулеба.

На його переконання, такий підхід є неприпустимим.

"Це факт і це тотально неприпустимо", - зазначив Кулеба.

Джерело: День
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