Кулеба: Крим та Донбас зникли з поля зору комісара РЄ з прав людини

Права людини в Криму та на Донбасі зникли з поля зору комісара Ради Європи з прав людини Нілса Мужнієкса.

Про це за результатами оприлюднення звіту комісара РЄ з прав людини за третій квартал 2017 року, написав у Тwitter постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"Обговорили на Комітеті міністрів Ради Європи звіт комісара РЄ за третій квартал 2017. Довелося відійти від дипломатії і назвати речі своїми іменами: права людини в Криму та на Донбасі зникли з поля зору комісара", - написав Кулеба.

На його переконання, такий підхід є неприпустимим.

"Це факт і це тотально неприпустимо", - зазначив Кулеба.