Міноборони: В окупованому Луганську ФСБ затримує прибічників Плотницького

ФСБ Росії в окупованому Луганську затримує прибічників колишнього ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко під час брифінгу в Києві, передає УНІАН.

За його словами, у Луганську працівники ФСБ РФ спільно з представниками так званої "МДБ ДНР" арештовують осіб під приводом розшуку та знешкодження так званих членів "української диверсійно-розвідувальної групи".

"Такі арешти здійснюються в тому числі серед представників "правоохоронних органів ЛНР" та ватажків так званого 2-го "армійського корпусу", - заявив він.

Крім того, за словами Лисенка, щоб виправдати свої дії, російські спецслужби поширюють повідомлення про мінування адміністративних будівель.