На даний момент немає точної інформації про стан довкілля на Донбасі, - Семерак

Станом на зараз немає точної інформації про стан довкілля на Донбасі, але очевидно, що екологічні ризики дуже високі. Про це під час презентації результатів екологічної оцінки заявив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, передає УНН.

"Донецька і Луганська області і до військових дій були в зоні підвищеного ризику через скупчення крупних підприємств, шахт і тому подібне. Внаслідок бойових дій, звісно, ситуація ще більше погіршилась. На жаль, ми не маємо доступу до непідконтрольної Україні території, тому точної інформації про масштаби проблеми немає", - заявив Семерак.

Міністерство екології та природних ресурсів розробило проект програми моніторингу повітря, води і землі на Донбасі, який частково вже введений в дію.