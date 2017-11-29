На Донбасі 36 шахт не підлягають експлуатації через підтоплення, - ОБСЄ

На непідконтрольній українському уряду території Донбасу 36 вугільних шахт не підлягають подальшій експлуатації через підтоплення або повне затоплення. Про це йдеться в дослідженні, проведеному ОБСЄ за підтримки урядів Австрії та Канади, передає Інтерфакс-Україна.

"Внаслідок бойових дій неодноразово відключилися від електропостачання вуглевидобувні підприємства, що призводило до зупинки водовідкачуючих систем, що в ряді випадків призводило до повного затоплення шахт", – йдеться в дослідженні.

Згідно з даними, на сьогоднішній день повністю не працює водовідведення на непідконтрольних Києву територіях – від Єнакієвого до Горлівки, у районі Первомайська, частково в Донецьку, Макіївці, Шахтарську, Торецьку.

Крім того, значне перевищення концентрації азоту і фосфору зафіксовані у річках Кальміус, Кальчик, Сіверський Донець, Клебан-Бик.

"Систематичне перевищення концентрації забруднюючих речовин у ґрунтах у районі проведення бойових дій в 1,1-1,3 рази було зазначено (ртуті, ванадію, кадмію, нерадіоактивного стронцію). В окремих випадках перевищення показників сягала 17 разів", – йдеться в результатах дослідження.