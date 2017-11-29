ООН, ЄС і НАТО рішуче засудили новий запуск ракети КНДР

Організація Об'єднаних Націй, Європейський союз та Організація Північноатлантичного договору розкритикували ракетні випробування КНДР. Про це 29 листопада повідомляє Deutsche Welle.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш рішуче засудив останній запуск північнокорейської балістичної ракети і закликав Пхеньян "утриматися від подальших дестабілізуючих кроків".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвав дії Північної Кореї "черговим порушенням численних резолюцій Ради безпеки ООН, яке підриває регіональну і міжнародну безпеку".

Офіційний представник глави європейської дипломатії Федеріка Могеріні охарактеризувала пуск ракети як "ще одну серйозну провокацію" і "неприйнятне порушення міжнародних зобов'язань" КНДР.

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) зазначила, що Пхеньян знову не повідомив її про запланований ракетний пуск, порушивши взяті на себе при вступі в ICAO в 1977 році зобов'язання.

Канцлер ФРН Ангела Меркель підкреслила, що в світлі нових ракетних випробувань Північної Кореї "важливіше, ніж коли-небудь раніше, разом протистояти загрозі міжнародної безпеки з боку Пхеньяну".

Президент США Дональд Трамп прокоментував подію наступним чином: "Я скажу лише, що ми подбаємо про це". Він підкреслив також, що черговий запуск не змінить підхід Вашингтона до КНДР.

Нагадаємо, Пхеньян 28 листопада здійснив запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Вона впала за 250 кілометрів від узбережжя Японії. У Токіо висловили протест у відповідь на запуск ракети.