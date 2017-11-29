Помер хорватський генерал, який випив отруту після вироку в Гаазі

29 листопада, 2017 - 17:26
Хорватський генерал Слободан Пральяк помер після того, як прийняв отруту під час оголошення вироку Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії.
Про це оголосили на хорватському телебаченні, пише AP.
Яким чином Пральяк проніс отруту в зал суду, невідомо.
Як повідомлялося, хорватський генерал Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту Міжнародним трибуналом по колишній Югославії в Гаазі.
Як повідомлялося, хорватський генерал Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту Міжнародним трибуналом по колишній Югославії в Гаазі.
Після оголошення вердикту Пральяк, чий вирок залишився в дії, піднявся з місця і, випивши щось із затиснутою в руці ємності, сказав судді: "Я прийняв отруту".
Джерело: День