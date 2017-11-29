Столтенберг закликав КНДР до діалогу після запуску ракети

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив запуск ракети КНДР та закликав північнокорейського лідера повернутися до діалогу з міжнародним співтовариством. Про це йдеться у заяві НАТО, оприлюдненій після запуску ракети КНДР, передає УНН.

"Я рішуче засуджую нове випробування балістичної ракети Північною Кореєю. Це є подальшим порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН, що підриває регіональну та міжнародну безпеку", - йдеться в заяві.

"У листопаді я відвідав регіональних партнерів НАТО, Японію та Республіку Корею, і разом ми закликали Північну Корею утримуватися від подальших провокацій та відмовитися від своїх ядерних і ракетних програм. Я повторюю цей заклик сьогодні. Північна Корея повинна повернутися до справжнього та конструктивного діалогу з міжнародним співтовариством", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, Пхеньян 28 листопада здійснив запуск балістичної ракети в напрямку Японського моря. Вона впала за 250 кілометрів від узбережжя Японії. У Токіо висловили протест у відповідь на запуск ракети.