Сина Попова відправили під цілодобовий домашній арешт

29 листопада, 2017 - 17:42
Суд відмовився заарештувати і відпустив під цілодобовий домашній арешт на 2 місяці сина нардепа Ігоря Попова, 14-річного Богдана, який вчинив розбійний напад на магазин.
Таке рішення Оболонський райсуд виніс на засіданні 29 листопада, передає Укрінформ.
Нагадаємо, що синові народного депутата від Радикальної партії Ігоря Попова Богдану та його спільникові вручили підозру за напад на продуктовий магазин.
Раніше Богдана Попова затримали за спробу пограбування продуктового магазину.
Джерело: Укрінформ