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Григорій Квітка-Основ'яненко, український драматург, прозаїк, журналіст і культурно-громадський діяч

Трамп анонсував нові санкції проти КНДР

29 листопада, 2017 - 18:05
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсував додаткові санкції проти Північної Кореї у зв’язку з черговим запуском балістичної ракети.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Щойно поговорив з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про провокативні дії Північної Кореї. Додаткові потужні санкції будуть накладені на Північну Корею сьогодні. Ситуацію буде вирішено!", - заявив він.

Just spoke to President XI JINPING of China concerning the provocative actions of North Korea. Additional major sanctions will be imposed on North Korea today. This situation will be handled!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2017

Джерело: День
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