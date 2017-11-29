У центрі Києва до кінця січня обмежили рух транспорту

З 29 листопада 2017 року до 31 січня 2018 року у центрі Києва буде обмежений рух транспорту у зв'язку з новорічними і різдвяними святами.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, обмеження руху діятиме уздовж Володимирського проїзду (від буд. № 23 на вул. Софійській до Михайлівської площі) та на вул. Володимирській (від Рильського провулку до Володимирського проїзду). Обмеження не стосуватиметься громадського транспорту.

Крім того, рух усіх видів транспортних засобів вздовж Володимирського проїзду (від буд. № 23 на вул. Софіївській до Михайлівської площі) та на вул. Володимирській (від Рильського провулку до Володимирського проїзду) буде обмежено:

- 19 грудня 2017 року ­з 16:00 до 21:00;

- 31 грудня 2017 року з 20:00 до 3:00 1 січня 2018 року;

- 1 січня 2018 року з 14:00 до 21:00;

- 7 січня 2018 року з 12:00 до 15:00.