У Гаазькому трибуналі підсудний генерал прийняв отруту після оголошення вердикту

У середу, 29 листопада, хорватський генерал Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту апеляційної інстанції на засіданні Міжнародного трибуналу по колишній Югославії.

Раніше суд залишив вирок Пральяка без змін, повідомляє BBC.

У Гаазі розглядалась скарга шести боснійських хорватів, в тому числі і Пральяка. Їм винесли вирок за військові злочини в 2013 році. Тоді Пральяка засудили до 20 років ув'язнення.

Повідомлення про те, що Пральяк прийняв отруту, з'явилося незабаром після того, як апеляційна інстанція затвердила вирок лідеру боснійських хорватів Ядранко Прлічу, якому дали 25 років в'язниці.

Як повідомили очевидці, Пральяк несподівано встав, підняв руку до рота, відкинув голову назад. Як виявилося, підсудний проковтнув склянку чогось, що, за словами його адвоката, було отрутою.

Дізнавшись, що його вирок було залишено в силі, він сказав судді: "Я прийняв отруту".

Після цього слухання негайно припинили. Пральяка забрала "швидка".