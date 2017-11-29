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Григорій Квітка-Основ'яненко, український драматург, прозаїк, журналіст і культурно-громадський діяч

У Києві ожеледиця викликала збій у роботі комунального транспорту

29 листопада, 2017 - 09:27
Фото: Укрінформ

У Київміськадміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс» у середу вранці повідомили, що усі тролейбусні та автобусні маршрути у зв’язку з ожеледицею курсують з відхиленням від графіка.

«На всіх тролейбусних і автобусних маршрутах введено оперативний стан №3 (курсування без дотримання розкладу руху), у зв’язку зі складними погодними умовами (ожеледиця). На місці працюють відповідальні служби міста», – йдеться в повідомленні КМДА на сторінці у Facebook.

У підприємстві «Київавтодор» раніше повідомили, що її співробітники «у цілодобовому режимі здійснюють обстеження вулично-дорожньої мережі та, у разі необхідності, проводять превентивну обробку дорожнього покриття для запобігання виникнення слизькості».

«Усі підприємства корпорації мають необхідний запас посипальних та паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи і оперативної обробки вулично-дорожньої мережі на випадок снігопадів», – повідомили у компанії.

За прогнозами синоптиків, 29 листопада в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської області та Криму, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця в Києві та Київській області.

Джерело: День
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