У Києві ожеледиця викликала збій у роботі комунального транспорту

У Київміськадміністрації з посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс» у середу вранці повідомили, що усі тролейбусні та автобусні маршрути у зв’язку з ожеледицею курсують з відхиленням від графіка.

«На всіх тролейбусних і автобусних маршрутах введено оперативний стан №3 (курсування без дотримання розкладу руху), у зв’язку зі складними погодними умовами (ожеледиця). На місці працюють відповідальні служби міста», – йдеться в повідомленні КМДА на сторінці у Facebook.

У підприємстві «Київавтодор» раніше повідомили, що її співробітники «у цілодобовому режимі здійснюють обстеження вулично-дорожньої мережі та, у разі необхідності, проводять превентивну обробку дорожнього покриття для запобігання виникнення слизькості».

«Усі підприємства корпорації мають необхідний запас посипальних та паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи і оперативної обробки вулично-дорожньої мережі на випадок снігопадів», – повідомили у компанії.

За прогнозами синоптиків, 29 листопада в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської області та Криму, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця в Києві та Київській області.