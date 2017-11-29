У Києві почалися сутички між учасниками ходи та правоохоронцями

Правоохоронці затримали кількох активістів неподалік від стін Міністерства внутрішніх справ України на вулиці Богомольця, передає УНН.

Учасники смолоскипної ходи підійшли до стін МВС на вулиці Богомольця, але потім їх кордон правоохоронців відтіснив від МВС.

Деякі активісти почали кидати сніжки у працівників правоохоронних органів. Після цього правоохоронці побігли у бік активістів і затримали кількох активістів.

Зазначимо, що правоохоронці оточили весь квартал на вулиці Богомольця, де розміщене Міністерство внутрішніх справ.

Нагадаємо, що у Києві відбувається смолоскипна хода з нагоди річниці розгону студентів Євромайдану.

На вулиці Інститутській у Києві, неподалік Адміністрації Президента України, невідомі кинули димові шашки між кордоном правоохоронців та учасниками смолоскипної ходи.