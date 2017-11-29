У США набули чинності секторальні санкції проти Росії

Міністерство фінансів США заявило про те, що санкції проти енергетичного та банківського секторів економіки Росії, накладені за її агресію проти України, щойно набрали чинності. Про це йдеться в повідомленні на сайті американського відомства.

"Зміни стосуються поправок до Директиви 1 і Директиви 2, пов'язаних з Україною і Росією, які були прийняті 29 вересня 2017", - зазначають у Міністерстві фінансів США.

Обмеження вводяться на умови фінансування російських компаній, що знаходяться під санкціями з боку американських юридичних або фізичних осіб, а також з території США.

Для таких російських компаній енергетичного сектора термін, на який можуть бути надані кредити, скоротиться до 60 днів з нинішніх 90, а для підсанкційних компаній фінансового сектора - до 14 днів з нинішніх 30.