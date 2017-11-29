У Татарстані скасували обов'язкове вивчення татарської мови в школах

Школярі Татарстану перестануть вивчати на обов'язковій основі державний татарську мову, відповідні зміни містяться в розробленому міносвіти РФ навчальному плані, повідомив прокурор Татарстану Ілдус Нафіков. Про це пише Інтерфакс.

"Міністерство освіти Російської Федерації з урахуванням пропозицій керівництва Татарстану розробило варіант навчального плану, де конкретизована можливість вивчення державних мов республік по всій території країни добровільно на основі письмової згоди батьків в межах до 2 годин на тиждень", - уточнив Нафіков на засіданні Державної ради республіки.

Він також повідомив, що прокуратура провела перевірку всіх 1 тис. 412 освітніх установ регіону, виявивши порушення як в частині викладання російської мови в школах, так і в частині добровільності вивчення інших мов.

"Зниження обсягів викладання російської мови, передбачених федеральними державними освітніми стандартами, - з перевірених шкіл він відповідав вимогам, що пред'являються лише в 24 школах", - уточнив прокурор Татарстану.

За даними Нафікова, також було виявлено "порушення прав і свобод на добровільне вивчення рідних мов і державної мови з нав'язуванням незаконних підсумкових тестувань, що впливали як на переклад в 10 клас, так і на середній бал атестата".

Він підкреслив, що у всіх школах, крім однієї, заходи щодо усунення порушень законів вже прийняті.

В останні місяці в Татарстані розгорнулася громадська дискусія про обов'язкове вивчення татарської мови в школах.

На попередньому засіданні Держради республіки, що відбулося 8 листопада, президент Татарстану Рустам Мінніханов і міністр освіти і науки повідомляли, що татарська мова залишиться обов'язковим після затвердження нових освітніх стандартів для вивчення в початковій і середній школі регіону, але все в обсязі двох годин в тиждень. У старшій школі його вивчення буде добровільним.