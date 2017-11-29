У Вінниці презентували унікальну колекцію стародавньої цегли

Протягом кількох років під час досліджень та подорожей вінницькі історики та краєзнавці збирали унікальні зразки цегли із старовинних будівель, храмів та мурів. Сьогодні вони презентували результат свого дослідження, сформувавши експозицію «Another brick in the wall» /«Ще одна цеглина в стіні», яка відкрилася в академічній залі Вінницького обласного краєзнавчого музею. Презентувала виставку завідувач науково-дослідницького сектору археології закладу Ольга Грабовська.

«Ми обстежили багато руїн та підвалів, заглиблювалися в землю і лазили через паркани, навіть створили власну міні-цегельню. У фонд музею передали близько 260 цеглин різного періоду. Більшість з них представлені на сьогоднішній виставці, – розповідає Ольга. – Майже половина колекції старовинної цегли – 119 зразків – були виявлені під час археологічних розкопок та археологічного нагляду в історичному центрі Вінниці. А перші цегельні в місті засновувалися, орієнтуючись на великі будівництва, адже транспортування цегли було складною справою. Найдавніші цегляні споруди розташовані в межах історико-меморіального комплексу «Мури» і найдавніша цегельня, ймовірно, існувала неподалік. Найдавніша відома цегельна, про яку ми знаємо з письменних джерел, була заснована 1830 року у селі Дубовецькій Слободі. У Вінниці та її околицях існувало кілька цегелень – на провулку Цегельному, Малих Хуторах, поблизу садиби Пирогова. У 1899 році на Замості відкрився завод з виробництва силікатної цегли та черепиці. Напередодні І Світової війни у Вінниці діяло 7 цегельних заводів, а після ІІ Світової війни залишилося лише два».

За її словами, експозиція є унікальна тому, що це перша виставка цегли як об’єкта історичного джерела для краєзнавців і музейників. Найстаріший експонат – цегла-пальчатка, вона виготовлена у XVI столітті і очевидно була частиною храмового комплексу «Мури», що в центрі Вінниці. Загалом виставка розповідає про обставини виникнення та особливості існування вінницької цегли, містить газетні публікації та тематичні інсталяції.

Експозиція діятиме до 14 січня 2017 року. Відвідувачі мають можливість не лише отримати незабутній «відбиток» нових вражень від вінницької цегли, але й зіграти у тематичний квест та спробувати власноруч виготовити цеглину зі спеціальним маркуванням.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора