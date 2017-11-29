Україна і Молдова збільшили товарообіг на третину

Товарообіг між Україною і Молдовою за 9 місяців 2017 року виріс на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив заступник голови Ради зовнішньої політики Українська призма Сергій Герасимчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом за 9 місяців 2017 року товарообіг між країнами зріс більш ніж на 30% порівняно з аналогічним періодом 2016 року. Україна входить до топ-10 торгових партнерів Молдови", - розповів Герасимчук.

Разом тим, експерт зазначив, що протягом 2016 року діяли підвищені імпортні мита на м'ясо птиці, сосиски, молоко, вершкове м'ясо, твердий сир, морозиво і цемент, які були введені з ініціативи Міністерства економіки Молдови, що й відбилося на зниженні товарообігу між країнами.

"Молдова це запровадила в односторонньому порядку, Україна це сприйняла досить нервово, як порушення правил СОТ, як порушення вільної торгівлі в межах СНД... Це вдалося скасувати за допомогою втручання прем'єр-міністрів", - повідомив він.