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Україна і Молдова збільшили товарообіг на третину

29 листопада, 2017 - 14:10

Товарообіг між Україною і Молдовою за 9 місяців 2017 року виріс на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив заступник голови Ради зовнішньої політики Українська призма Сергій Герасимчук, передає Інтерфакс-Україна.

"Станом за 9 місяців 2017 року товарообіг між країнами зріс більш ніж на 30% порівняно з аналогічним періодом 2016 року. Україна входить до топ-10 торгових партнерів Молдови", - розповів Герасимчук.

Разом тим, експерт зазначив, що протягом 2016 року діяли підвищені імпортні мита на м'ясо птиці, сосиски, молоко, вершкове м'ясо, твердий сир, морозиво і цемент, які були введені з ініціативи Міністерства економіки Молдови, що й відбилося на зниженні товарообігу між країнами.

"Молдова це запровадила в односторонньому порядку, Україна це сприйняла досить нервово, як порушення правил СОТ, як порушення вільної торгівлі в межах СНД... Це вдалося скасувати за допомогою втручання прем'єр-міністрів", - повідомив він.

Джерело: Інтерфакс-Україна
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