Україна засудила запуск балістичної ракети КНДР, - МЗС

Україна засудила новий запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це йдеться у заяві МЗС.

"Україна рішуче засуджує запуск 28 листопада 2017 року КНДР нової міжконтинентальної балістичної ракети Хвасон-15, здатною нести ядерний заряд" - заявили у відомстві.

В МЗС наголосили, що дії Пхеньяна, спрямовані на розвиток більш потужних ракет, а також погрози застосувати ядерну зброю є серйозною загрозою не лише безпосереднім сусідам КНДР, але і глобальній стабільності та безпеці вже далеко поза межами Корейського півострова.

"Продовження Пхеньяном таких запусків є свідомим і систематичним порушенням міжнародного права та низки відповідних резолюцій РБ ООН щодо північнокорейської ракетної програми" - наголошується в заяві.

"Україна приєднується до всіх країн, які виступили із засудженням такої небезпечної діяльності Пхеньяна, і закликає керівництво КНДР негайно припинити провокації", - додали в МЗС.

Нагадаємо, що ООН, ЄС і НАТО рішуче засудили новий запуск ракети КНДР.