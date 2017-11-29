Уряд Британії засудив Трампа за ретвіти британських ультраправих

В уряді Британії засудили президента США Дональда Трампа за поширення ним у Twitter відео британських націоналістів антимусульманського спрямування.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Telegraph.

За словами речника британського прем’єра Тереи Мей, ультраправа та ультранаціоналістична групи "Britain First" ("Британія перш за все") орієнтується на поширення розбрату шляхом використання мови ненависті, брехні і розпалювання ворожнечі.

"Президент вчинив неправильно, зробивши це" - сказав речник Мей.

Однак, за його словами, плани щодо державного візиту Трампа до Британії лишаються незмінні попри цей інцидент.

Додамо, що у зв’язку з ревітами Трампа депутати британської опозиції закликали скасувати візит Трампа.