Уряд Чехії пішов у відставку

Чеський уряд на чолі з прем’єром Богуславом Соботкою оголосив про свою відставку.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Ceska Televize.

Перші два засідання нового складу нижньої палати парламенту Чехії вже відбулися, тому, згідно з законодавством, старий уряд має скласти повноваження.

Документ про відставку уряду передадуть президенту Чехії, однак міністри продовжуватимуть виконання своїх обов’язків до призначення нового уряду.

Напередодні Андрій Бабіш, який має очолити наступний уряд Чехії, передав президенту пропозиції щодо складу свого кабінету і висловив побажання, щоб уряд було призначено щонайпізніше 13 грудня – до зустрічі Європейської ради.

Уряд Соботки, попри розбіжності з партією ANO в останні півтора року, став третім в історії Чехії, який протримався при владі весь виборчий період.