Уряд Литви вирішив безкоштовно передати Україні партію зброї

У середу, 29 листопада, уряд Литви ухвалив рішення безкоштовно передати Міноборони України партію зброї.

Про це повідомляє сайт Міноборони Литви.

"Передача активів - це послідовна та всебічна підтримка Литвою України шляхом зміцнення її обороноздатності та забезпечення її суверенітету", - сказав литовський міністр оборони Раймундас Каробліс.

Литовську зброю можна буде використовувати лише для потреб Міноборони України та підпорядкованих йому установ. У Міноборони Литви наголосили, що надання цієї військової допомоги Україні не порушує міжнародних угод і конвенцій.

Партія озброєння включатиме автомати, кулемети, міномети, протитанкову зброю, боєприпаси та запчастини. Це зброя, яку вже не використовує литовська армія, що перейшла на стандарти НАТО.

Нагадаємо, що за день бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ.