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Григорій Квітка-Основ'яненко, український драматург, прозаїк, журналіст і культурно-громадський діяч

В Іспанії зійшов з рейок пасажирський поїзд, понад 20 постраждалих

29 листопада, 2017 - 14:28
Фото Twitter Emergencias 112

У середу, 29 листопада, в Іспанії сталася аварія на залізничній колії.

Як повідомляє El Pais, в районі населеного пункту Арахан з рейок зійшов потяг, який прямував з Малаги до Севільї.

В результаті події постраждали понад 20 осіб, одна з яких отримала важкі травми і була евакуйована вертольотом.

Причини аварії наразі не відомі.

Рух поїздів по ділянці, де сталася аварія, був закритий через затоплення колії під час сильного дощу.

Чому поїзд все ж поїхав по ній, належить з'ясувати слідству.

Джерело: Новое время
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