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В ЄС віддані підтримці повної імплементації Мінських угод, - Мінгареллі

29 листопада, 2017 - 13:47
Фото УНІАН

Європейський Союз продовжуватиме надавати підтримку задля повної імплементації Мінських домовленостей.

Про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, повідомляє Укрінформ.

"Я не знаю якісь інші варіанти на сьогодні. І тому ми віддані підтримці повної імплементації Мінських домовленостей", - сказав Мінгареллі, коментуючи заяву глави МВС Арсена Авакова про те, що Мінські угоди мертві і потрібні нові домовленості.

Європейський дипломат також вказав на діяльність у Мінську Тристоронньої контактної групи, яка у середу проведе чергове засідання. Також відбуваються контакти у “нормандському форматі”.

"Ми будемо продовжувати підтримувати повну імплементацію Мінських домовленостей. Хоча ми розуміємо розчарування, пов'язане з відсутністю значного прогресу, що є дійсно так", - сказав він.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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