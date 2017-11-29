В ЄС віддані підтримці повної імплементації Мінських угод, - Мінгареллі

Європейський Союз продовжуватиме надавати підтримку задля повної імплементації Мінських домовленостей.

Про це заявив голова Представництва ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі, повідомляє Укрінформ.

"Я не знаю якісь інші варіанти на сьогодні. І тому ми віддані підтримці повної імплементації Мінських домовленостей", - сказав Мінгареллі, коментуючи заяву глави МВС Арсена Авакова про те, що Мінські угоди мертві і потрібні нові домовленості.

Європейський дипломат також вказав на діяльність у Мінську Тристоронньої контактної групи, яка у середу проведе чергове засідання. Також відбуваються контакти у “нормандському форматі”.

"Ми будемо продовжувати підтримувати повну імплементацію Мінських домовленостей. Хоча ми розуміємо розчарування, пов'язане з відсутністю значного прогресу, що є дійсно так", - сказав він.