За день бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ

Незаконні збройні формування п'ять разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції на сході України з початку доби.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"У разі необхідності українські військовослужбовці давали агресору адекватну відповідь", - йдеться у повідомленні штабу.

За даними штабу, бойовики вели обстріл позицій сил АТО з використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Так, на луганському напрямку ворог з великокаліберних кулеметів обстріляв оборонні укріплення на підступах до Новоолександрівки та Новоташківського.

"На донецькому напрямку противник вів вогонь з мінометів різних калібрів біля Водяного і Павлополя на Приазов'ї, а з гранатометів і стрілецької зброї - по наших позиціях біля Верхньоторецького", - йдеться у звіті.

За минулу добу бойовики здійснили 27 обстрілів позицій українських військовиків, в 11 випадках ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.