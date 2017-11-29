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Григорій Квітка-Основ'яненко, український драматург, прозаїк, журналіст і культурно-громадський діяч

За день бойовики 5 разів обстріляли позиції ЗСУ

29 листопада, 2017 - 18:54
Фото Reuters

Незаконні збройні формування п'ять разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції на сході України з початку доби.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"У разі необхідності українські військовослужбовці давали агресору адекватну відповідь", - йдеться у повідомленні штабу.

За даними штабу, бойовики вели обстріл позицій сил АТО з використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Так, на луганському напрямку ворог з великокаліберних кулеметів обстріляв оборонні укріплення на підступах до Новоолександрівки та Новоташківського.

"На донецькому напрямку противник вів вогонь з мінометів різних калібрів біля Водяного і Павлополя на Приазов'ї, а з гранатометів і стрілецької зброї - по наших позиціях біля Верхньоторецького", - йдеться у звіті.

За минулу добу бойовики здійснили 27 обстрілів позицій українських військовиків, в 11 випадках ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Джерело: День
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