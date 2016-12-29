"1+1" повинен показати кінцевого бенефіціара, - АП

Канал 1+1 повинен надати інформацію про кінцевого бенефіціара, як цього вимагає закон.

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента у відповіді на запит видання "Українська правда".

У відомстві зазначили, що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення є незалежним органом, тому ніхто, навіть президент, не може втручатися у її діяльність. Це стосується і, зокрема, питання надання та вилучення ліцензії.

"Керівництво Нацради зробило сьогодні публічну заяву про те, що рішення про продовження ліцензії каналу "1+1" ухвалене ще 15 грудня. Сподіваємось, що Нацрада та менеджемент каналу в стислі терміни і без недоречної тут політизації здійснять технічну процедуру обміну всіма належними документами. В тому числі і тими, які задовольняють вимоги закону щодо кінцевих бенефіціарів. Закон є закон", - наголосили в адміністрації.

Представники очільника країни також запевнили, що Петро Порошенко є гарантом свободи слова і він завжди виступає на боці журналістів.

"Немає жодних сумнівів, що роботі каналу нічого не загрожує і він продовжить радувати глядачів якісним телевізійним продуктом", - підсумували у відомстві.

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