Авіакомпанія Alitalia з травня відновить польоти з Риму до Києва

Авіакомпанія Alitalia з 2 травня 2017 року відновить польоти з Риму до Києва після тривалої перерви, проте до іншого аеропорту - Жуляни замість Борисполя.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на інформацію системи бронювання.

Рейси виконуватимуться на щоденній основі з нічною стоянкою в Києві до 27 жовтня 2017 року, тобто до кінця літньої навігації. Вильоти з римського аеропорту Фіумічіно передбачено о 23:00, вильоти з Жулян - о 05:00. Час в дорозі в один бік становить близько 3 годин. На лінії Alitalia планує задіяти літак типу Airbus A320.

Мінімальна вартість авіаквитків Київ-Рим в обидві сторони з урахуванням перевезення багажу на даний момент становить близько 253 євро, проте вона може бути знижена надалі за рахунок введення на київському маршруті промо-тарифів і тарифів без багажу, які застосовуються на європейських лініях Alitalia.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян сподівається, що наступного року буде можливим залучення європейських лоукостерів на українському авіаринку.