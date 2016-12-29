Через глобальне потепління перелітні птахи змінили час міграції

Перелітні птахи стали раніше прибувати на місця свого годування через глобальне потепління, стверджують вчені з Університету Единбурга.

Вони спостерігали за сотнями видів птахів на 5 континентах і використовували дані натуралістів за 300 років.

Зі зростанням середніх температур на один градус період міграції птахів зміщується на один день. Вчені кажуть, що навіть такі зміни можуть суттєво впливати на птахів.

Зокрема, це може призводити до того, що птахи пропускатимуть період максимального поширення поживних речовин та найкращий час для гніздування.

Такаджі Усуї з Единбурзького університету розповідає: "Тепер ми маємо детальний аналіз того, як змінюється міграція серед різних видів. Цей аналіз може допомогти нам передбачити, як перелітні птахи намагаються впоратися зі змінами умов на місцях їхнього годування".

Через зміни температур найбільше можуть постраждати птахи, які роблять найдовші перельоти - адже на місцях їхнього гніздування вже будуть інші птахи, що прилітають раніше.

Нагадаємо, температура на Північному полюсі в листопаді і грудні на рекордні 5 градусів перевищила середні показники.