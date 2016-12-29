До 2020 року армія перейде на контракт, - Міноборони

До 2020 року Міністерство оборони України планує перейти на контрактну службу.

Про це під час брифінгу в середу заявив голова підкомітету №5 Комітету реформ Міністерства оборони та ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Кропивченко, повідомляє "Укрінформ".

"До 2020 року у нас є перспектива перейти на 100-процентну армію за контрактом" - сказав він.

Він розповів, що за останній рік на контрактну службу прийнято більше бажаючих, ніж за останні 15 років.

"На сьогоднішній день у ЗСУ прийняті більш 67 тисяч на військову службу за контрактом. В тому числі, понад 7,5 тисячі офіцерів. Це більше, ніж за останні 15 років", - повідомив Кропивченко.

Він уточнив, що всього планується набрати на військову службу за контрактом 250 тисяч - за нормами мирного часу.